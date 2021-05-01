Son dakika spor haberi: Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremedi! İşte o istatistikler...
Fenerbahçe'nin devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı lacivertli formayla bu sezon beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamazken, diğer istatistikleri de iç açıcı olmadı. İşte yıldız oyuncunun çubuklu formayla gösterdiği performans... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'ye ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sezonun transferi olarak nitelenen yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7'si lig 1'i kupa olmak üzere toplam 8 maçta gol ve asist yapamadı.
İSTATİSTİK KAĞIDI BOŞ KALDI
Takvim'in haberine göre Mesut Özil'in diğer istatistikleri de tatmin edici olmadı. Yıldız oyuncunun maç başına şut ve kilit pas istatistiği, 0.9, maç başına adam geçme 0.6 olarak gerçekleşti.
MESUT HİÇ HAZIR DEĞİLMİŞ
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce fizik ve kondisyon olarak hiç hazır olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Tüm bunların üstüne yıldız futbolcu, bir de ciddi sakatlık yaşamıştı.
VUSLAT GELECEK SEZONDA
Ancak taraftarın Mesut Özil'den beklentisi kesinlikle bitmiş değil. Mesut'un iyi bir hazırlık dönemiyle birlikte gelecek sezon lige damgasını vurması tüm taraftarların beklentisi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig