01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremedi! İşte o istatistikler...

Mesut Özil bekleneni veremedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'nin devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu , sarı lacivertli formayla bu sezon beklentilerin altında kaldı. 32 yaşındaki futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamazken, diğer istatistikleri de iç açıcı olmadı. İşte yıldız oyuncunun çubuklu formayla gösterdiği performans... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ye ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer olan , beklentilerin çok uzağında kaldı. Sezonun transferi olarak nitelenen yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7'si 1'i kupa olmak üzere toplam 8 maçta gol ve asist yapamadı.

İSTATİSTİK KAĞIDI BOŞ KALDI

'in haberine göre Özil'in diğer istatistikleri de tatmin edici olmadı. Yıldız oyuncunun maç başına şut ve kilit pas istatistiği, 0.9, maç başına adam geçme 0.6 olarak gerçekleşti.

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MESUT HİÇ HAZIR DEĞİLMİŞ

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce fizik ve kondisyon olarak hiç hazır olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Tüm bunların üstüne yıldız futbolcu, bir de ciddi sakatlık yaşamıştı.

VUSLAT GELECEK SEZONDA

Ancak taraftarın Mesut Özil'den beklentisi kesinlikle bitmiş değil. Mesut'un iyi bir hazırlık dönemiyle birlikte gelecek sezon lige damgasını vurması tüm taraftarların beklentisi.

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