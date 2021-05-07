Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen, sarı-lacivertli kulübün Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Pirşen, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Alper Pirşen, Tahkim'e başvuracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

Kararın gerekçesini az önce inceledik. Konuyla alakalı en kısa zamanda Tahkim Kurulu'na başvurumuzu yapacağız. 'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakem camiası iyi bir noktada değil. Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı. Böyle giderse, önümüzdeki sene nasıl futbolcularımızın yetersizliği nedeniyle gittik yabancı futbolcularla örttük, o zaman yabancı hakemlerin de ciddi şekilde gündeme gelmesi lazım.

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