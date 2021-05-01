01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında Emre Belözoğlu yönetiminde en kısır maçını oynadı!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maç aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertlilerin başındaki en kısır maçı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Alanyaspor karşısında 11 şutla en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut atabildi. Bu sayı, 3.haftada oynanan Galatasaray derbisi ile birlikte en kötü istatistik oldu. Gol beklentisi de 0.44'te kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig