Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maç aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertlilerin başındaki en kısır maçı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Alanyaspor karşısında 11 şutla en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut atabildi. Bu sayı, 3.haftada oynanan Galatasaray derbisi ile birlikte en kötü istatistik oldu. Gol beklentisi de 0.44'te kaldı.

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