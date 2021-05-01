01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında Emre Belözoğlu yönetiminde en kısır maçını oynadı!

Belözoğlu'nun en kısır maçı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maç aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertlilerin başındaki en kısır maçı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Alanyaspor karşısında 11 şutla en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut atabildi. Bu sayı, 3.haftada oynanan Galatasaray derbisi ile birlikte en kötü istatistik oldu. Gol beklentisi de 0.44'te kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! "Alanyaspor maçındaki puan kaybı..."

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