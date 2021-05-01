01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi! İşte Belözoğlu'nun yeni parolası...

Fener'in tek hedefi Devler Ligi! İşte Belözoğlu'nun yeni parolası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ile berabere kaldı. Bu puan kaybı sarı lacivertlilerin planları arasında yokken, teknik direktör Emre Belözoğlu ise pes etmeyeceklerini ifade etmişti. 'da tüm gözler Devler Ligi'ne çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin sezon sonunu mutlu bitirmek için yeni parolası... | Son dakika spor haberi ()

Umutlar ve haftalar azalmaya başlasa da 'da şampiyonluk inancı hala devam ediyor. Teknik patron Emre Belözoğlu ne olursa olsun yarışı son maça kadar bırakmayacaklarını ifade etti. Sarı-lacivertlilerde yeni parola ise son 4 karşılaşmayı kayıpsız tamamlayıp, 'ın takılmasını beklemek olacak. Hedef; şampiyonluk gelmese bile ligi Galatasaray'ın önünde bitirip biletini almak olarak belirlendi. Kanarya, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele etmek istiyor. Fenerbahçe son 4 haftada sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, (D), ve (D) ile karşı karşıya gelecek.

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YARIŞTA ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDİ!

Fenerbahçe'nin 'da berabere kalıp, lider Beşiktaş'la farkın 5 puana çıkması fazla bir şey değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerin ligi zirvede bitirebilmesi için son 4 maçını kazanmasının yanında Beşiktaş'ın yine 2 maçta takılması gerekiyor. Tek fark şimdi beraberlikler Fenerbahçe'ye yaramıyor. Lider Beşiktaş'ın mutlaka 2 karşılaşmada yenilmesi şart.

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