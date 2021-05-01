Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi! İşte Belözoğlu'nun yeni parolası...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybı sarı lacivertlilerin planları arasında yokken, teknik direktör Emre Belözoğlu ise pes etmeyeceklerini ifade etmişti. Kanarya'da tüm gözler Devler Ligi'ne çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin sezon sonunu mutlu bitirmek için yeni parolası... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Umutlar ve haftalar azalmaya başlasa da Kanarya'da şampiyonluk inancı hala devam ediyor. Teknik patron Emre Belözoğlu ne olursa olsun yarışı son maça kadar bırakmayacaklarını ifade etti. Sarı-lacivertlilerde yeni parola ise son 4 karşılaşmayı kayıpsız tamamlayıp, Beşiktaş'ın takılmasını beklemek olacak. Hedef; şampiyonluk gelmese bile ligi Galatasaray'ın önünde bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak olarak belirlendi. Kanarya, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele etmek istiyor. Fenerbahçe son 4 haftada sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) ile karşı karşıya gelecek.
YARIŞTA ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDİ!
Fenerbahçe'nin Alanya'da berabere kalıp, lider Beşiktaş'la farkın 5 puana çıkması fazla bir şey değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerin ligi zirvede bitirebilmesi için son 4 maçını kazanmasının yanında Beşiktaş'ın yine 2 maçta takılması gerekiyor. Tek fark şimdi beraberlikler Fenerbahçe'ye yaramıyor. Lider Beşiktaş'ın mutlaka 2 karşılaşmada yenilmesi şart.
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