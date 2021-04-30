30 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ayrılık! Erkan Toğan ve Ulaş Kıyak...

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ayrılık!
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda flaş ayrılıklar peşpeşe yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, başantrenör ve 9 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi ()

HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, takımın başantrenörü ve deneyimli oyuncu oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte o açıklamalar;

ERKAN TOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

"'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda 'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta 'nde ise ikincilikle yetinmişti.

ULAŞ KIYAK İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

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