Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda flaş ayrılıklar peşpeşe yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, başantrenör Erkan Toğan ve 9 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, takımın başantrenörü Erkan Toğan ve deneyimli oyuncu oyuncu Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte o açıklamalar;

ERKAN TOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ikincilikle yetinmişti.

ULAŞ KIYAK İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

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