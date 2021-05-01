01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Altay Bayındır'dan sevindirici haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık oluşan ve sakatlığı sebebiyle 'deki , ve maçlarında forma giyemeyen 'dan sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi.

'in 35'inci haftasında 'nin ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlananan ve el bileği skafoid kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat edilen , çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tek eliyle yaptığı antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi. Başarılı kalecinin elindeki bandajın çıkarıldığı ve bireysel çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

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