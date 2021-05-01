01 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye müjde!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık oluşan ve sakatlığı sebebiyle Süper Lig'deki Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Altay Bayındır'dan sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi.
Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlananan ve el bileği skafoid kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat edilen Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tek eliyle yaptığı antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi. Başarılı kalecinin elindeki bandajın çıkarıldığı ve bireysel çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig