Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer üzüntüsü yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, sezon başında kadrosuna katamadığı yıldız ismin performansı camiada büyük pişmanlık yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, transfer pişmanlığı yaşanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre bir ara Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli sağ kanat oyuncusu gelen Emiliano Buendia harika bir sezonun ardından Norwich'i Premier Lig'e çıkarttı.
Buendia 14 gol ve 16 asit yaparak piyasa değerini 24 milyon euro'ya yükseltmeyi de başardı.
Fenerbahçe'nin ciddi bir fırsatı kaçırdığı ve Arjantinli oyuncuyu almasının artık neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe sağ kanat için Osayi Samuel'i tercih etmiş ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmıştı.
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