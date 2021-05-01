01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer üzüntüsü yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, sezon başında kadrosuna katamadığı yıldız ismin performansı camiada büyük pişmanlık yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de son olarak 'la deplasmanda 0-0 berabere kalan 'de, transfer pişmanlığı yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!

'de yer alan habere göre bir ara 'nin gündemine gelen Arjantinli sağ kanat oyuncusu gelen harika bir sezonun ardından Norwich'i 'e çıkarttı.

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!

Buendia 14 gol ve 16 asit yaparak piyasa değerini 24 milyon euro'ya yükseltmeyi de başardı.

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!

'nin ciddi bir fırsatı kaçırdığı ve Arjantinli oyuncuyu almasının artık neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Buendia Fenerbahçe'yi pişman etti!

sağ kanat için 'i tercih etmiş ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmıştı.

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