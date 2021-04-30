30 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçeli Allahyar'a kanca!

Lucescu'dan F.Bahçeli isme kanca!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'nin yaz transfer döneminde Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, buradaki performansıyla adından söz ettirmişti. Ukrayna ekibinde 2 kez ayın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki oyuncuya, 'nun takımı de talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'den kiralık olarak Ukrayna'da forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in performansı gün geçtikçe taliplerini de artırıyor.

Son olarak 'nde ile şampiyonluğa ulaşan 'in, 19 yaşındaki İranlı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Sezon boyunca oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedilen Dinamo Kiev'in, Zorya'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması için görüşmeler yapacağı da belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU: 2 MİLYON EURO

Allahyar'ın 2 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun olduğu ve Zorya'nın istemesi durumunda bu bedeli ödeyerek İranlı futbolcuyu kadrosuna katabileceği de vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2024'e kadar kontratı olan Allahyar'a daha önce ve 'dan 'nın da talip olduğu yazılmıştı.

Zorya'da bu sezon kanatlarda ve en uçta toplamda 16 lig maçına çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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