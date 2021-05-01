01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler BB Erzurumspor maçına çevrildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Nazım Sangere'den faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de Alanya maçında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Gökhan Gönül de Erzurum ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek. Kanarya'nın Erzurumspor maçına nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu olurken, 2 futbolcunun ilk 11'deki yerlerinde döneceği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider 'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, beraberliği moralleri bozdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

derbisinin ardından teknik direktör ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör 'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ve 'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

38. haftada 'ın galibiyetinin ardından karşısına çıkan Fenerbahçe, 45 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede rakibine diş geçiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

Bu sonucun ardından lider ile puan farkı yeniden 5'e çıkan Kanarya'da, teknik sorumlu umudunu kaybetmedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

Pazartesi günü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı 'ün olmayacağı maçta, de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim maçında da bu bölgeye çektiği ...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

'ın yerine ise orta saha için ilk aday Luiz Gustavo... Yıldız isim 'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

MESUT KULÜBEYE DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve sakatlanarak uzun süre takımını yalnız bırakan Mesut Özil, karşılaşmasıyla birlikte formasına tekrar kavuştu. Ancak yine etkili bir oyun ortaya koyamayan Mesut, ikinci yarıda yerini Osayi'ye bırakmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor

Belözoğlu'nun karşısında Mesut Özil'i yeniden kulübeye çekeceği ve bu bölgede sarı kart cezasını atlatan İrfan Can Kahveci'yi oynatacağı öğrenildi.

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