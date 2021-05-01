Pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün olmayacağı maçta, Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Alanyaspor maçında da bu bölgeye çektiği Ozan Tufan...