Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu kararını verdi! 2 isim 11'e dönüyor
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler BB Erzurumspor maçına çevrildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Nazım Sangere'den faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de Alanya maçında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Gökhan Gönül de Erzurum ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek. Kanarya'nın Erzurumspor maçına nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu olurken, 2 futbolcunun ilk 11'deki yerlerinde döneceği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, Alanyaspor beraberliği moralleri bozdu.
Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.
38. haftada Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Alanyaspor karşısına çıkan Fenerbahçe, 45 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede rakibine diş geçiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından lider Beşiktaş ile puan farkı yeniden 5'e çıkan Kanarya'da, teknik sorumlu Emre Belözoğlu umudunu kaybetmedi.
Pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün olmayacağı maçta, Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Alanyaspor maçında da bu bölgeye çektiği Ozan Tufan...
Ozan Tufan'ın yerine ise orta saha için ilk aday Luiz Gustavo... Yıldız isim Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.
MESUT KULÜBEYE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve sakatlanarak uzun süre takımını yalnız bırakan Mesut Özil, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına tekrar kavuştu. Ancak yine etkili bir oyun ortaya koyamayan Mesut, ikinci yarıda yerini Osayi'ye bırakmıştı.
Belözoğlu'nun Erzurumspor karşısında Mesut Özil'i yeniden kulübeye çekeceği ve bu bölgede sarı kart cezasını atlatan İrfan Can Kahveci'yi oynatacağı öğrenildi.
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