Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme planları yapan Fenerbahçe, kadrosunu da ona göre şekillendirecek. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği golcüler bu sezon beklentileri karşılayamadı. Kanarya, bir süredir Porto'da forma giyen Moussa Marega'yı gündeminde tutuyordu. Yıldız futbolcu için flaş bir gelişme gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Moussa Marega hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Fransız basını, Porto ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marega'ya yeni bir takımın daha talip olduğunu duyurdu.

France Football'da yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin gözdesi Marega'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olabileceği belirtildi.

GOMIS'İN YERİNE GELECEK Al Hilal'in, Bafetimbi Gomis'in yerine Marega'yı kadrossuna katmak istediği ve 30 yaşındaki golcü için kesenin ağzını ardına kadar açabileceği öne sürüldü.

TÜRKİYE İDDİASINI YALANLAMIŞTI Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediğini bildirmişti.