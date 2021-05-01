01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme planları yapan Fenerbahçe, kadrosunu da ona göre şekillendirecek. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği golcüler bu sezon beklentileri karşılayamadı. Kanarya, bir süredir Porto'da forma giyen Moussa Marega'yı gündeminde tutuyordu. Yıldız futbolcu için flaş bir gelişme gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'nin transfer gündeminde yer alan hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

basını, ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marega'ya yeni bir takımın daha talip olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

'da yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin gözdesi Marega'nın, ekibi Al Hilal'e transfer olabileceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

GOMIS'İN YERİNE GELECEK

Al Hilal'in, 'in yerine Marega'yı kadrossuna katmak istediği ve 30 yaşındaki golcü için kesenin ağzını ardına kadar açabileceği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

TÜRKİYE İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'den hiçbir kulüple görüşmediğini bildirmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

Marega sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde gözdesi Moussa Marega'da flaş gelişme!

"Menajerim son günlerde kimseye r��portaj vermedi. 'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil."

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