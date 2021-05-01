01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021/2022 sezonu için çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yeni sezon öncesi kanatlarını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Anderlecht'te forma giyen Ganalı futbolcu Francis Amuzu için Belçika ekibine resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Süper Lig'de sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte 'de transfer çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

Sezon başında kadrosunda kattığı ancak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan Diego Perotti'den istediği şekilde faydalanamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

Yaz transfer döneminde de kanat bölgesine en az bir takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

FENERBAHÇE'DEN AMUZU'YA TEKLİF

Tuttomercatoweb.com'da yer alan habere göre , forması giyen için resmi teklif yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

TALİPLERİ ÇOK

Haberde ayrıca 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla Inter ve Roma'nın da ilgilendiği belirtilirken, Bayer Leverkusen ve Mainz'ın da oyuncuyu takipte olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

FRANCIS AMUZU KİMDİR?

Tam adı Francis Apelete Amuzu olan futbolcu, 23 Ağustos 1999 tarihinde Gana'nın Accra kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

SK Heffen, KV Mechelen, Lierse SK ve altyapılarında forma giyen Gana asıllı Belçikalı futbolcu, 2018 yılında Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

Bu sezon takımıyla 33 maçta görev alan Amuzu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı

Güncel piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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