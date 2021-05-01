Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Francis Amuzu harekatı! Resmi teklif yapıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021/2022 sezonu için çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Yeni sezon öncesi kanatlarını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Anderlecht'te forma giyen Ganalı futbolcu Francis Amuzu için Belçika ekibine resmi teklif yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
Sezon başında kadrosunda kattığı ancak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan Diego Perotti'den istediği şekilde faydalanamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlamıştı.
Yaz transfer döneminde de kanat bölgesine en az bir takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Belçika'da buldu.
FENERBAHÇE'DEN AMUZU'YA TEKLİF
Tuttomercatoweb.com'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Anderlecht forması giyen Francis Amuzu için resmi teklif yaptı.
TALİPLERİ ÇOK
Haberde ayrıca 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla Inter ve Roma'nın da ilgilendiği belirtilirken, Bayer Leverkusen ve Mainz'ın da oyuncuyu takipte olduğu öğrenildi.
FRANCIS AMUZU KİMDİR?
Tam adı Francis Apelete Amuzu olan futbolcu, 23 Ağustos 1999 tarihinde Gana'nın Accra kentinde dünyaya geldi.
SK Heffen, KV Mechelen, Lierse SK ve Anderlecht altyapılarında forma giyen Gana asıllı Belçikalı futbolcu, 2018 yılında Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Bu sezon takımıyla 33 maçta görev alan Amuzu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
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