30 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçından önce sağ beksiz kaldı!

Erzurum maçında sağ bek yok!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde puan kaybının yanı sıra 'ün kırmızı kart görmesiyle bir kayıp da sağ bekte yaşandı. Sangare'nin de sakatlığı sürerken , BB maçı öncesinde sağ beksiz kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, Ocak 2013'teki maçından bu yana ilk kez kırmızı kart görürken, sağ beksiz kaldı. 'da 'nin de sakatlığı bulunuyor. maçında bu mevkide 'ın oynaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! Sonu ne olursa olsun... Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Sonu ne olursa olsun..."
Fenerbahçe Alanya'da yara aldı! Fenerbahçe Alanya'da yara aldı!
Harun Tekin'den büyük hata! Davidson... Harun Tekin'den büyük hata! Davidson...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör