Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçından önce sağ beksiz kaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde puan kaybının yanı sıra Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesiyle bir kayıp da sağ bekte yaşandı. Sangare'nin de sakatlığı sürerken Kanarya, BB Erzurumspor maçı öncesinde sağ beksiz kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gökhan Gönül, Ocak 2013'teki Elazığspor maçından bu yana ilk kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçe sağ beksiz kaldı. Kanarya'da Nazım Sangare'nin de sakatlığı bulunuyor. Erzurumspor maçında bu mevkide Ozan'ın oynaması bekleniyor.

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