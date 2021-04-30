Gökhan, tecrübeli bir oyuncu... Atıldığı dakikaya bakın. 43. dakikadan sonra bir devre daha var. O tarz bir oyuncu atılmamalı o da ayrı... Eh bir de kaptan. Niye atılıyor; hazır değil. Beyin adaleye hükmetmiyor. O kadar basit… Ama Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre, 90+2'de iki oyuncu değiştiriyorsa o zaman 1 puan Fenerbahçe için bir 'kazanç' demek ki... Belki bildiği vardır. Onu bilemem.