Milliyet'in haberine göre; bu sezon başı ve devre arasında yapılan transferlerle kadroyu neredeyse tamamen değiştiren Fenerbahçe, gelecek sezon için küçük dokunuşlar planlıyor. Savunma ve golcü başta olmak üzere birkaç pozisyona kesin olarak transfer yapılacak. Ayrıca kanat bölgesi için de alternatif düşünülüyor.