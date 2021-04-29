29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe sil baştan kadrolar oluşturan sarı-lacivertli takım kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlarken, yeni sezon için transferle ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2021

Bu sezon neredeyse yeni bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, ekibine güveniyor. teknik heyetinin raporuna göre hareket edecek olan yönetim, savunma ve golcü takviyesi yapacak, kanat bölgesi için de alternatifler oluşturup, gelecek yıla az maliyetle, hazır olarak başlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

, bir yandan şampiyonluk mücadelesi, diğer yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç aday olur ve kazanırsa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali çok yüksek...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Milliyet'in haberine göre; bu sezon başı ve devre arasında yapılan transferlerle kadroyu neredeyse tamamen değiştiren , gelecek sezon için küçük dokunuşlar planlıyor. Savunma ve golcü başta olmak üzere birkaç pozisyona kesin olarak transfer yapılacak. Ayrıca kanat bölgesi için de alternatif düşünülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

KADRO İSKELETİ BOZULMAYACAK

Buradaki en önemli detay, yaz ayı transfer dönemindeki çok fazla oyuncu alınmayacak olması... Mevcut kadro üzerinden 1-2 değişiklikle devam edilmesi planlanıyor. Bu durum sarı-lacivertlilere hem zaman hem de para kazandıracak. böylece, yeni sezona da daha oturmuş bir kadro ile başlama fırsatı yakalayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Son iki sezonda bunun sıkıntılarını yaşayan sarı-lacivertliler çok sayıda transfer yapmış ve bir türlü istenen düzeni kuramamış ya da çok geç oturtmuştu. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte artık iskeleti ve sistemi oturdu. Bu nedenle yeni sezonda daha oturmuş bir takımın sezona başlaması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

OZAN, SZALAI VE PELKAS'A TALİPLER VAR

İskelet kadroyla yola devam etmeyi planlayan 'nin birçok oyuncusuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Ozan Tufan, Szalai ve Pelkas için bazı yabancı menajerler devreye girmiş durumda... Kulüp ise şu an için bu isimlerle ilgili bir transfer görüşmesi yapmıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Yeni sezonda...

Tüm konsantrasyon lig şampiyonluğuna verildiği için bu konular sezon sonu netlik kazanacak. Ancak yönetim, takımın şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde bu isimlerin ayrılmasına çok sıcak bakmıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör