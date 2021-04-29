29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu! "Mesut Özil..."

Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "'in son dönemde çok iştahlı gördük ve bugün 11'e aldık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Sözlerime 'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Çok önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ailesine, sevenlerine Allah'tan sabırlar diliyorum."

"Biz buraya şampiyonluk inancı ve motivasyonu inancıyla geldik ama gerçekçi olmak lazım; kolay bir maç değil."

"Sezon başından beri inandıkları oyunu oynamaya çalışan ve örnek bir takıma karşı oynayacağız."

"Maç kaç dakika oynanırsa elimizden geleni sahaya koymaya çalışacağız."

"'un oyunculuğu ile alakalı bir şey söylememe gerek yok. Çok büyük bir beklenti ile transfer olmuştu. Bir süredir takımla çalışıyor. Son dört gündür de çok istekliydi. Bugün de umarım ondan beklediğimiz verimi alacağız."

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