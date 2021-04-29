Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Sözlerime Josef Sural'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Çok önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ailesine, sevenlerine Allah'tan sabırlar diliyorum."

"Biz buraya şampiyonluk inancı ve motivasyonu inancıyla geldik ama gerçekçi olmak lazım; kolay bir maç değil."

"Sezon başından beri inandıkları oyunu oynamaya çalışan ve örnek bir takıma karşı oynayacağız."

"Maç kaç dakika oynanırsa elimizden geleni sahaya koymaya çalışacağız."

"Mesut'un oyunculuğu ile alakalı bir şey söylememe gerek yok. Çok büyük bir beklenti ile transfer olmuştu. Bir süredir takımla çalışıyor. Son dört gündür de çok istekliydi. Bugün de umarım ondan beklediğimiz verimi alacağız."

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