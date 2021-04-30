Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alanyaspor maçının ardından itiraz etmişti! "Böyle bir kural olur mu?"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilerin kural hatası itirazlarında bulunduğu pozisyonu değerlendirdi. Uluç, "Oyuncu topa hareketlendiyse bitti, böyle kural olur mu?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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