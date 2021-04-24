24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de 37. haftada oynanacak son maçların hakemleri açıklandı. - maçında düdük çalacak isim ise oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

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