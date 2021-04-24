24 Nisan 2021, Cumartesi
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Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanacak son maçların hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında düdük çalacak isim ise Fırat Aydınus oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)
Gaziantep FK - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
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