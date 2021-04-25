Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması! "Zekasına inanıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle önemli bir ivme kazandı. Oyuncularla da ilişkilerinin çok iyi olduğu bilinen genç teknik adama, başkan Ali Koç da destek oldu. Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, “Geçen hafta bizim için karlı oldu. Artık her maç bir final. Kadro derinliği avantajımiz. Emre Belözoğlu tecrübesiz olsa da bu süreci futbol zekasıyla yönetecektir. Ona inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında üyelere hitap etti. Koç, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "69 puanla ikinci sıradayız. Geçen hafta bizim için karlı oldu. Bay geçtiğimiz haftada 3 rakibimiz de puan kaybetti. Tüm olumsuzluklara rağmen birkaç hafta öncesine kadar hayal olarak gördüğümüz şampiyonluk yeniden telaffuz edilmeye başladı. Artık her bir maç, final maçı. Kadro derinliğimiz bu süreçte bize rekabet avantajı oluşturacaktır. Bu avantajı kullanarak hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz" yorumunu yaptı.

Takımın başına getirdikleri Emre Belözoğlu'na güvendiklerini dile getiren Ali Koç, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli duruşu, hırsı ve kariyeri ile saha kenarında tecrübesiz olsa da bu süreci futbol zekasıyla yönetecektir. Ona inancımız sonsuzdur. Erol hocamıza da teşekkür ediyorum. Onun da bu süreçte katkıları çok büyük" ifadelerini kullandı. Koç toplantıda ayrıca yeni sezonda basketbolda daha güçlü bir takım kuracaklarını açıklarken, eski başkanları Aziz Yıldırım ile diyaloğa açık olduklarını söyledi. Futbolda yeni sezonda çok farklı ve iddialı bir forma ile sahada olacakları müjdesini verdi.

ALİ KOÇ'TAN İNCİLER:



İSTERSENİZ GSTV'DE ÇIKIP KONUŞALIM



"1959'dan önceki şampiyonluklar için 3 yıldır çalışıyoruz. Artık top TFF'de. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonlar yer alıyor. Çıkalım, istediğiniz yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Biz rahatız, hakkımızın verileceğine inancımız tam."



DAHA ÇOK SZALAI& PELKAS BULMALIYIZ



"Geldiğimizde bütçe 92 milyon euro'ydu, şu an 53-54 milyon euro. Bunu 40-45 arasına çekmeliyiz. Çok daha akılcı ve çok daha iyi transfer politikamız olmalı. Daha fazla Attila Szalai ve Pelkas'lar bulmamız lazım. Ayrıca fabrika gibi sporcu üretmeliyiz."

ADAYLIK İÇİN ŞU AN ERKEN



"Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin şu an erken olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkanlık için hiç pişman olmadım."

AVRUPA FUTBOLU FACİADAN DÖNDÜ



"Süper Lig gerçekleşseydi, Avrupa futbolu büyük zarar görürdü. Avrupa futbolu facianın eşiğinden döndü. Süper Lig dağıldı ve yakın zamanda dirilemeyecek. Fenerbahçe Başkanı olarak bu oluşuma şiddetle karşı olduğumu belirtmek isterim."

HAKEMLERİ ETKİLEME HAMLESİ



Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına üstü kapalı değinerek, "Yapılan bazı açıklamalar süreci saha içinden saha dışına taşıyor. TFF, hakemleri ve kamuoyunu etkisi altına almaya çalışan hamleleri endişeyle görüyoruz. Her takımın yaşadığı şeylerden komplo çıkarmayı mantıksız buluyorum. Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yaşatılanları Türkiye çok iyi biliyor. Taraftarımızdan rica ediyorum biz şampiyonluğumuza odaklanalım" ifadelerini kullandı.



AZİZ YILDIRIM İLE KOÇ BARIŞSIN



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a barışmaları için çağrıda bulundu. Küçük divan toplantısında yaptığı konuşmada, "Seçimden önce Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir araya getirmek istedim ama olmadı. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Ramazan'da kırgınlıklar giderilir. İki başkana da sesleniyorum. Münasip olanı, Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir" dedi.



SEÇİM 29 MAYIS'TA



Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek. Seçimde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği açıklandı. (Fotomaç)

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