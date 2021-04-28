Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı lacivertliler mevcut kadrodan ayrılacak isimler yerine takviye yapma hedefinde. Kanarya'nın orta saha transferinde gündemine Hollandalı yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarına start verdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen Curaçao asıllı Hollandalı futbolcu Juninho Bacuna ile ilgileniyor.
JUNINHO BACUNA KİMDİR?
7 Ağustos 1997'de Hollanda'nın Groningen şehrinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, kariyerine de bu kentin takımında başladı. 2015'te A takıma yükselen genç orta saha, 2018'de de 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.
Bu sezon 42 maça çıkan Bacuna, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda doğumlu futbolcu milli takım terchini ise Karayipler'de bulunan Curaçao'dan yana kullandı.
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