28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı lacivertliler mevcut kadrodan ayrılacak isimler yerine takviye yapma hedefinde. Kanarya'nın orta saha transferinde gündemine Hollandalı yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2021

'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, lider 'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

Sarı-lacivertliler, bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Town'da forma giyen Curaçao asıllı Hollandalı futbolcu ile ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'nın, mukavelesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da ifade edilirken oyuncuyla temsilcisi 'ın da ilgilendiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

JUNINHO BACUNA KİMDİR?

7 Ağustos 1997'de 'nın şehrinde dünyaya gelen , kariyerine de bu kentin takımında başladı. 2015'te A takıma yükselen genç orta saha, 2018'de de 2.5 milyon euro karşılığında 'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız!

Bu sezon 42 maça çıkan , 5 gol atarken 3 de asist yaptı. doğumlu futbolcu milli takım terchini ise 'de bulunan Curaçao'dan yana kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de 8 isim sınırda! Fenerbahçe'de 8 isim sınırda!
Belözoğlu kararını verdi! İrfan Can'ın yerine... Belözoğlu kararını verdi! İrfan Can'ın yerine...
Dikkat çeken Mesut Özil yorumu! Oynarsa el freni olabilir Dikkat çeken Mesut Özil yorumu! "Oynarsa el freni olabilir"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör