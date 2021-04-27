Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararını verdi! İrfan Can Kahveci'nin yerine...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 maç kala lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, karşılaşmada görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde maçın hazırlıkları devam ederken teknik sorumlu Emre Belözoğlu, İrfan Can'ın yerine kimi oynatacağına karar verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek şampiyonluk yarışında iddiasını kuvvetlendirdi. Sarı-lacivertli takım, perşembe günü deplasmanda Alanyaspor ile sezonun en kritik maçına çıkacak.
Şampiyonluk yolundaki zorlu Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, ideal kadrosunu oluştururken tecrübeli oyuncunun yokluğunda zorunlu değişikliğe gidecek.
Genç teknik adamın elinde iki alternatifi bulunuyor. Biri Kasımpaşa öncesi hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen ve Alanyaspor maçı hazırlıklarında takımla antrenmanlarda yer alan Bright Osayi-Samuel.
SİNAN GÜMÜŞ BİR ADIM ÖNDE
Belözoğlu'nun oynatabileceği ikinci isim ise Sinan Gümüş. Maça iki gün kala idmanlarda iki oyuncunun durumuna bakarak genç çalıştırıcı kararını verecek. Ajansspor'un haberine göre; tecrübesi ile Sinan Gümüş bir adım önde duruyor.
Alanyaspor karşılaşması Fenerbahçe açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan ve kalan 5 haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertliler, Alanyaspor maçına odaklandı.
Emre Belözoğlu'nun kararı ile sarı lacivertlilerin Antalya kampı salı günü başladı. Fenerbahçe karşılaşmaya kadar hazırlıklarını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirecek.
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