03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tisserand Erzurumspor maçında 9 maç sonra ilk 11'de başladı

Tisserand 9 maç sonra ilk 11'de!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

, 'in 39. haftasında oynanan - maçında 9 maç aranın ardından ilk 11'de başladı.

'nin oyuncusu , 'in sakatlığı sonrasında 9 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 9 maç aranın ardından maçı ile ilk 11'e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Direktörü tarafından 11'de görevlendirildi.

Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart'ta karşısında ilk 11'de oynamıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti! F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti!
Sosa 24 hafta sonra gol attı! Sosa 24 hafta sonra gol attı!
Serdar'dan şok hareket! Sosyal medyada... Serdar'dan şok hareket! Sosyal medyada...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör