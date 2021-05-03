03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 9 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11'e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.
Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.
Fenerbahçe'de Tisserand Erzurumspor maçında 9 maç sonra ilk 11'de başladı
Marcel Tisserand, Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında 9 maç aranın ardından ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında 9 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 9 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11'e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.
Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.
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