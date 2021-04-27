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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in acı günü

Volkan Demirel'in acı günü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'nin yardımcı antrenörü 'in kayınpederi hayatını kaybetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Eşi 'in bir süredir Tekirdağ'da yaşayan babası 'in cenaze işleri için bu şehre giden kayınpederinin naaşını uçak ile 'a gönderdi. Defin işlemleri Sever'in memleketi Iğdır'da yapılacak. Volkan Demirel ise yarın öğleden sonra takımın Almanya kampına katılacak ve Perşembe günü Alanya deplasmanında görevinin başında olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada vefat haberi şöyle duyuruldu:

"Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel'in kayınpederi Cemal Sever'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel başta olmak üzere Cemal Sever'in yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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