27 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! "Takımın en zayıf halkası" | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Müsabakayı değerlendiren usta yazar Hakkı Yalçın, Fenerbahçeli yıldız futbolcu hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! Takımın en zayıf halkası | Fb haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

canı liderlik çeken bir takım olmakla, 'nın ipini çeken takım olmak arasındaki bağlantıyı maçın ilk yarısında kurdu.
Son 3 sezonun en iyi ilk yarısıydı ve tarihi fark olabilirdi.
İkinci yarı ne olduysa o Fenerbahçe gitti, yine son dakikalarda beraberliği kurtarmaya çabalayan bir Fenerbahçe çıktı sahneye.
Kasımpaşa maçının matematik yanına bakıldığı kadar galibiyetin estetik yanının neden aksadığını sorgulamak zorunludur.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! Takımın en zayıf halkası | Fb haberleri

İstedikleri zaman çok olanlar istemedikleri zaman yok oluyorsa ortada bir başıbozukluk var demektir.
Çünkü maçının ilk yarısındaki ne kadar şampiyonluk istiyorsa, maçın ikinci yarısındaki Fenerbahçe başına o kadar bela istiyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! Takımın en zayıf halkası | Fb haberleri

Her şey kaleci 'a yükleniyor çünkü bütün kaleciler öksüzdür.
El freni olmaktan hüküm giyen ve kulübeye çekilen 'nun yokluğunda usta bir şef oldu ama Kahveci takımın en zayıf halkası olarak fena halde sırıtıyor.
Gustavo hiç olmazsa yardımlaşma duygusunun içinde kalıyor, savunmaya kadar da geliyor.
Doğru yerde oynatılırsa İrfan Can'dan bin kere daha faydalı.
Takımın yeni el freni 'nin bitmiş hali kimsenin ilgisini çekmiyor da kendisine özel adam muamelesi gösteriliyorsa bazı sonuçlar kaçınılmaz olacaktır.
İrfan Can'ın ne kadar güçsüz olduğu sarı kart gördüğü pozisyonda ortadaydı zaten.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! Takımın en zayıf halkası | Fb haberleri

Ve gelelim asıl meseleye, klasik lig sonu maceralarına ve adaletin kökünü kazıyan hakemlere.
'nın verilmeyen net bir penaltısı ve sayılmayan net bir golü var.
Bu haksız pozisyonlar 'nin ilk yarıdaki futboluna gölge düşürüyorsa, bunda 'un parmağı var.
Mesele sadece Fenerbahçe meselesi değil, mesele hakem meselesi.
'ın karşısında kazandığı penaltı da kimsenin gülmediği şaka gibiydi.
Ama böyle zamanlarda bütün yöneticilerin ortaya çıkıp, "böyle hakemliği reddediyoruz" demesini bekliyor insan.
"Lanet olsun böyle hakemlere, bugün bize kıyak yapanlar dün canımızı yakanlardı" demek zor mu?
Futbol adalet adına içi içini yiyen adamlarla güzeldir hak yiyenlere göz yumanlarla değil.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri! Takımın en zayıf halkası | Fb haberleri

Eskiden ayıp olan şeylerin ayıp olmadığı bir zamanın içinden geçiyoruz.
Gaziantepli 3 futbolcunun maçı öncesinde "2 gol yemek" konulu bahis oynadıkları "iddia" ediliyor.
Spor Toto 1'nci Lig maçlarından kötü kokular geliyor.
Parası olanın her haltı yiyebildiği bir dünyanın içinde film içinde film çevriliyor.
Nasıl bu hallere geldik, bu kadar çirkinliğe nasıl izin verildi?
Bizler şampiyonluğun ligi en üst sırada bitirmek olmadığını haykırıyoruz yıllardır.
Hakemlerin ve futbolcuların oyun içinde oyuncu olduklarını bildiğimiz için arada bir bilmece soruyoruz.
"Adaletsizliğin karaya çıktığı yerde haksızlığa haksızlık demeyenlerin çamura batmış posterleri yerde. Bu cümlede suçun öznesi nerde?" Cevap: Yürekteki kirde!
Not: Birileri perde arkasında Hacivat'la Karagöz oynatmıyor emin olun!

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