27 Nisan 2021, Salı
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Son dakika: Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Mesut Özil...
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı. Mesut Özil, kamp kadrosunda yer aldı.
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