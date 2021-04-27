27 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'de 38. hafta oynanacak olan - maçı kamp kadrosunu açıkladı. , kamp kadrosunda yer aldı.

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