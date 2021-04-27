Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Valencia çıkışa geçti
Takımın başına teknik sorumlu Emre Belözoğlu geldikten sonra forvette görev alan Enner Valencia, performansıyla göz doldurdu. Ekvadorlu yıldız, son 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kasımpaşa karşısında iki gol birden atan Enner Valencia, performansıyla parmak ısırtıyor. Son 4 maçta 4 kez ağları sarsan Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Erol Bulut döneminde genellikle kanatta oynayan ve takıma 5 gol+2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli isim, Emre Belözoğlu mevkisini forvete kaydırdıktan sonra da boş durmadı. 31 yaşındaki futbolcu, forvet oynadığı son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırıp, 7.7 rating ortalaması yakaladı. Samatta, Thiam ve Cisse'den umduğunu bulamayan takıma can simidi olan Valencia, hocasından tebrik aldı. Enner'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig