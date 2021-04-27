Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Valencia çıkışa geçti

Takımın başına teknik sorumlu Emre Belözoğlu geldikten sonra forvette görev alan Enner Valencia, performansıyla göz doldurdu. Ekvadorlu yıldız, son 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kasımpaşa karşısında iki gol birden atan Enner Valencia, performansıyla parmak ısırtıyor. Son 4 maçta 4 kez ağları sarsan Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Erol Bulut döneminde genellikle kanatta oynayan ve takıma 5 gol+2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli isim, Emre Belözoğlu mevkisini forvete kaydırdıktan sonra da boş durmadı. 31 yaşındaki futbolcu, forvet oynadığı son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırıp, 7.7 rating ortalaması yakaladı. Samatta, Thiam ve Cisse'den umduğunu bulamayan takıma can simidi olan Valencia, hocasından tebrik aldı. Enner'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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