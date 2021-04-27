Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Kasımpaşa maçı ölçü olacak
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler Belözoğlu'nun takımın başında olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 puan topladı. Son oynanan Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki futbol, bütün camiayı mutlu ederken ölçü olarak ilk 45 dakikası belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında alınan 3 puandan daha çok oynanan futbol camiayı sevindirdi. Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıdaki performansı ve istatistikleriyle eski parlak günlerinden kesitler sundu. 45 dakikada rakip kaleye 9'u isabetli 14 şut atan, 3 gol bulan takım fazlasını kaçırdı. Hücumdaki pozisyon zenginliği, organizasyon çeşitliliği izleyenlere zevk verdi.
İSTEDİĞİMİZ OYUN BU
Fotomaç'ın haberine göre; Tam 26 kez ceza sahasında topla buluşan, 3.16 gol beklentisi yakalayan Kanarya, Kasımpaşa savunmasını abandone etti. Teknik patron Emre Belözoğlu, hedeflerinin bu oyunu maç geneline yaymak olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "İstediğimiz oyun bu. Topun bizde kalmasını istiyoruz. Oyuncular da memnun. Ancak ikinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunu da analiz edip toparlayıp, düzelteceğiz" dedi.
UÇUŞA GEÇİRDİ
5 maçta 4 galibiyet+ 1 beraberlik elde eden Emre Belözoğlu idaresindeki F.Bahçe, topla oynama, şut, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde zirvede yer aldı.
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