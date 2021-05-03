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Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı CANLI

Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Kanarya, bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. Öte yandan BB Erzurumspor adına ligde kalmak için bu mücadele, son fırsatlardan bir tanesi. İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı...

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Ozan,Tisserand, Attila Caner, Sosa, , , , Pelkas, .

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle ile yapılacak maçta forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , , ve ile kırmızı kart cezalısı , takımdaki yerlerini alamadı.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde , Dimitrios Pelkas, , , , Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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