Son dakika spor haberi: Szalai'ye 3 talip birden! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİLER ALINIYOR



Şu ana kadar Attila Szalai için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.

