Son dakika spor haberi: Szalai'ye 3 talip birden! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Attila Szalai değerine değer kattı. Macar savunma oyuncusu 2.5 milyon euro'ya takıma katılırken fiyatını 10'a katladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'ye devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, 3 yıllık Ali Koç döneminin en başarılı transfer hamlelerinden birisi oldu. Geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Macar stoper her maç parlıyor, sürekli değerine değer katıyor.
KISA SÜREDE MÜTHİŞ YÜKSELİŞ
4.5 ay önce sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Szalai birçok önemli kulübün transfer listesine girdi. F.Bahçe yönetimi, 22 yaşındaki stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.
SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİLER ALINIYOR
Şu ana kadar Attila Szalai için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.
3 KULÜP ÇOK YAKINDAN İLGİLİ
Alınan bilgilere göre Sevilla, Leicester City ve Roma şu anda genç yıldızın en ciddi talipleri. Fenerbahçe yönetimin, Szalai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor. (Takvim)
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