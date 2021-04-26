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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması

F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Son dakika spor haberleri: yıldız ismi 'nin maçının ardından yapılan test sonuçlarını açıkladı. ()

Fenerbahçeli futbolcu 'nin çekilen MR'ında sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) olduğu bildirildi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında , dün 'yı 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Nazım Sangare'nin çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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