Fenerbahçe kazanan 11'i bozmadı! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, son oynanan Başakşehir maçındaki ilk 11'ini bozmadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Emre Belözoğlu, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'inde değişiklik yapmadı. İyileşen Gökhan Gönül yedek soyundu. Kasımpaşa'nın teknik patronu Şenol Can ise 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak kalede Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul'a, Tarkan'ın yerine Koomson'a şans verdi.

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