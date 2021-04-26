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FENERBAHÇE

Fenerbahçe kazanan 11'i bozmadı! Kasımpaşa maçında...

F.Bahçe kazanan 11'i bozmadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, son oynanan maçındaki ilk 11'ini bozmadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Emre Belözoğlu, son oynadıkları maçının 11'inde değişiklik yapmadı. İyileşen yedek soyundu. Kasımpaşa'nın teknik patronu Şenol Can ise 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak kalede Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul'a, Tarkan'ın yerine Koomson'a şans verdi.

Fenerbahçe Kadıköy'de hata yapmadı! haberin devamı

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