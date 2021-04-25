Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerden TFF'ye VAR operatörü tepkisi geldi. İşte o açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)