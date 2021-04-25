25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı!

F.Bahçe'nin yıldızı kadrodan çıkarıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırlayan 'de, Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de oynanan - mücadelesinde sarı-lacivertli ekipte -Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.

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