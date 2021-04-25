25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i...

Fenerbahçe yarışta kalmak istiyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakipleri ve 'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Teknik direktör galibiyet 11'ini belirledi. İşte Kanarya'nın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30 başlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İlk yarıdaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Julian, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Koomson sakat. Aytaç Kara ise kadro dışı

GÖKHAN VE MESUT KADRODA

Sakatlıklarını atlatan ile Mesut Özil maç kadrosuna alındı. Gökhan'ın düşük de olsa ilk onbirde oynama ihtimali bulunuyor. 52 gün sonra kadroya giren Mesut Özil ise yedek soyunacak.

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MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: HARUN, NAZIM (GÖKHAN), SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, , İRFAN, PELKAS, VALENCIA

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN

KONTROL&ŞUT ÇALIŞMASI YAPTILAR

Sarı-lacivertli oyuncular, Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda kontrol-şut çalışması yaptı. Bright Osayi Samuel, Papiss Cisse, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos ve Arda Güler, antrenman sonrası Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruduğu kaleye kontrol/ şut challenge yaptılar. Harun art arda çekilen şutlarda başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

MERT HAKAN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

İtalyan ekibi Torino'nun yetkilileri bu akşam Mert Hakan Yandaş'ı izleyecek. Sezon başında Sivasspor'dan bedelsiz kadroya katılan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 32 maçta 4 gol+1 asiste imza attı. Torino'lu gözlemcilerin, bir süredir takibe aldıkları Mert Hakan'ın performansını beğenmeleri halinde sezon sonu transfer teklifi yapacağı belirtildi.

ŞENOL ÇORLU İLE ÇÖZÜLDÜ

, TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi dolduğu için Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak. Fenerbahçe pro-lisans krizini eski futbolcu ve teknik adamı 'yu göreve getirerek çözdü. 1961 doğumlu Şenol Çorlu, 103 gollü 1988/89 sezonu şampiyonluğunda kadrodaydı. Pro-lisansı olan Çorlu, maç önü ve maç sonunda basın toplantılarına katılabilecek.

KOZLAR PELKAS VE VALENCIA

Kanarya'nın bu akşam gol için kozları Enner ile Dimitrios Pelkas olacak. ligde şu ana kadar 7 gol atarken, Pelkas da 6 kez fileleri havalandırdı. İki oyuncunun yanı sıra Mert Hakan, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci de uzaktan atacakları şutlarla gol arayacak. Frikik ve serbest atışlarda ise Sosa topun başında olacak.

9 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacıvertlilerde sarı kart ceza sınırında olan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, bugün de sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

AYDINUS YÖNETECEK

Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Onur Özütoprak. Fenerbahçe, Aydınus ile bu sezon ligde Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerken, kupada Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 mağlup oldu. (Fotomaç)

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