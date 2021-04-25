Son dakika spor haberi: Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu galibiyet 11'ini belirledi. İşte Kanarya'nın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30 başlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İlk yarıdaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Julian, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Koomson sakat. Aytaç Kara ise kadro dışı
GÖKHAN VE MESUT KADRODA
Sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ile Mesut Özil maç kadrosuna alındı. Gökhan'ın düşük de olsa ilk onbirde oynama ihtimali bulunuyor. 52 gün sonra kadroya giren Mesut Özil ise yedek soyunacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: HARUN, NAZIM (GÖKHAN), SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, MERT HAKAN, İRFAN, PELKAS, VALENCIA
KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN
KONTROL&ŞUT ÇALIŞMASI YAPTILAR
Sarı-lacivertli oyuncular, Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda kontrol-şut çalışması yaptı. Bright Osayi Samuel, Papiss Cisse, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos ve Arda Güler, antrenman sonrası Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruduğu kaleye kontrol/ şut challenge yaptılar. Harun art arda çekilen şutlarda başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.
MERT HAKAN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
İtalyan ekibi Torino'nun yetkilileri bu akşam Mert Hakan Yandaş'ı izleyecek. Sezon başında Sivasspor'dan bedelsiz kadroya katılan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 32 maçta 4 gol+1 asiste imza attı. Torino'lu gözlemcilerin, bir süredir takibe aldıkları Mert Hakan'ın performansını beğenmeleri halinde sezon sonu transfer teklifi yapacağı belirtildi.
ŞENOL ÇORLU İLE ÇÖZÜLDÜ
Emre Belözoğlu, TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi dolduğu için Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak. Fenerbahçe pro-lisans krizini eski futbolcu ve teknik adamı Şenol Çorlu'yu göreve getirerek çözdü. 1961 doğumlu Şenol Çorlu, 103 gollü 1988/89 sezonu şampiyonluğunda kadrodaydı. Pro-lisansı olan Çorlu, maç önü ve maç sonunda basın toplantılarına katılabilecek.
KOZLAR PELKAS VE VALENCIA
Kanarya'nın bu akşam gol için kozları Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas olacak. Valencia ligde şu ana kadar 7 gol atarken, Pelkas da 6 kez fileleri havalandırdı. İki oyuncunun yanı sıra Mert Hakan, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci de uzaktan atacakları şutlarla gol arayacak. Frikik ve serbest atışlarda ise Sosa topun başında olacak.
9 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacıvertlilerde sarı kart ceza sınırında olan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, bugün de sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.
AYDINUS YÖNETECEK
Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Onur Özütoprak. Fenerbahçe, Aydınus ile bu sezon ligde Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerken, kupada Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 mağlup oldu. (Fotomaç)
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