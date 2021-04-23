Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından flaş bir hamle yaptı. Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde çekilen bir fotoğrafı beğendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Mert Hakan Yandaş farkı 3 puana indirdikleri lider Beşiktaş'a sosyal medyadan gönderme yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi. Bu arada İddaa'nın güncellediği Süper Lig şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.

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