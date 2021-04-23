23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan'dan Beşiktaş'a mesaj! "Korkma titre"

Mert Hakan'dan Beşiktaş'a mesaj! Korkma titre
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Yandaş, sosyal medya hesabından flaş bir hamle yaptı. Milli oyuncu, derbisinde çekilen bir fotoğrafı beğendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yandaş farkı 3 puana indirdikleri lider 'a sosyal medyadan gönderme yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, -Beşiktaş derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi. Bu arada 'nın güncellediği şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.

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