23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan Yandaş İtalyan ekibinin radarına girdi! Kasımpaşa maçında...
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla takımda önemli bir role sahip olan Mert Hakan Yandaş, Avrupa kulüplerinin de dikkatini yeniden çekmeye başladı. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun, milli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi yıldız futbolcuyu Kasımpaşa maçında izleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Torino'nun radarına girdi. İtalyan ekibinin yetkililerinin, başarılı oyuncuyu Kasımpaşa maçında izleyeceği bildirildi. A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.
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