23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan Yandaş İtalyan ekibinin radarına girdi! Kasımpaşa maçında...

Mert Hakan'ı Kasımpaşa maçında izleyecekler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de son haftalarda gösterdiği performansla takımda önemli bir role sahip olan , kulüplerinin de dikkatini yeniden çekmeye başladı. Son olarak ekiplerinden 'nun, milli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi. ekibi yıldız futbolcuyu maçında izleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken , 'nun radarına girdi. ekibinin yetkililerinin, başarılı oyuncuyu maçında izleyeceği bildirildi. 'ın teknik patronu 'inde göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan 'ı yakından takip ettiği ve kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan'dan Beşiktaş'a mesaj! "Korkma titre"

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