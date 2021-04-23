Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!
Fenerbahçe'de son haftalarda formu yükselen Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip çıktı. Yükselen performansıyla formayı kapan 26 yaşındaki orta saha için İtalyan kulübü yetkililerinin izlemeye geleceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sezon içinde inişli çıkışlı performans sergilerken, Emre Belözoğlu ile beraber gözle görülür bir form yükselmesi yaşadı.
Bununla beraber skora da katkılarda bulunan Mert Hakan Yandaş için transfer dedikoduları çıkmaya başladı.
İTALYADAN GELİYORLAR
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismine İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Torino, talip oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek Torinolu yetkililer, yıldız ismi değerlendirecek.
MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.
O BEĞENİ OLAY OLDU
Mert Hakan Yandaş farkı 3 puana indirdikleri lider Beşiktaş'a sosyal medyadan gönderme yaptı.
Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi.
Bu arada İddaa'nın güncellediği Süper Lig şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.
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