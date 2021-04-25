Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçı öncesi takıma uyarı! "Öne geçsek bile..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, Kanarya'nın 3 puandan başka bir seçeneği kalmadı. Sarı lacivertlilerde maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. Futbolcuların tüm gücünü sahaya vermelerini isteyen genç teknik adam, "Her maçımız final" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron Emre Belözoğlu futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü saha ya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur. (Takvim)

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