25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçı öncesi takıma uyarı! "Öne geçsek bile..."

Belözoğlu'dan takıma uyarı! Maçta öne geçersek...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipleri ve 'ın puan kaybettiği haftada, Kanarya'nın 3 puandan başka bir seçeneği kalmadı. Sarı lacivertlilerde maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürdü. Teknik direktör ise oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. Futbolcuların tüm gücünü sahaya vermelerini isteyen genç teknik adam, "Her maçımız final" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'de bugün 'yı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

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TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü saha ya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur. ()

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