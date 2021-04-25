25 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele önce karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de Fenerbahçe, 37. hafta maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadelenin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Erkan Engin yer alacak.
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