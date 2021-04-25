25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto 'de zirve iddiasını sürdüren , sahasında 'yı konuk edecek. Mücadele önce karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de , 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi oldu. AVAR'da ise yer alacak.

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