Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele önce karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de Fenerbahçe, 37. hafta maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Erkan Engin yer alacak.

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