Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'dan tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında riskli sıralarda bulunan Kasımpaşa'yı ağırladı.

Mücadelenin 21. dakikasında Kasımpaşa Hajradinovic'le eşitliği yakalarken, sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Harun Tekin'in hatası dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı devam eden ve maçı tribünden izleyen Altay Bayındır'ın tepkisi ise ekranlara böyle yansıdı.

İşte o an:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ