25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'dan tepki!

Altay kameraya böyle yansıdı! Harun'un hatası sonrası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. mücadelesinin 21. dakikasında sarı-lacivertlilerin kalecisi 'in hatası sonrasında konuk ekip skora dengeyi getirdi. 'ın o andaki tepkisi ekrana böyle yansıdı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında riskli sıralarda bulunan 'yı ağırladı.

Mücadelenin 21. dakikasında Kasımpaşa Hajradinovic'le eşitliği yakalarken, sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan 'in hatası dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı devam eden ve maçı tribünden izleyen 'ın tepkisi ise ekranlara böyle yansıdı.

İşte o an:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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