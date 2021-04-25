25 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'dan tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin 21. dakikasında sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in hatası sonrasında konuk ekip skora dengeyi getirdi. Altay Bayındır'ın o andaki tepkisi ekrana böyle yansıdı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında riskli sıralarda bulunan Kasımpaşa'yı ağırladı.
Mücadelenin 21. dakikasında Kasımpaşa Hajradinovic'le eşitliği yakalarken, sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Harun Tekin'in hatası dikkatlerden kaçmadı.
Sakatlığı devam eden ve maçı tribünden izleyen Altay Bayındır'ın tepkisi ise ekranlara böyle yansıdı.
İşte o an:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig