24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia oldu! Yıldız isimleri geride bıraktı...

Fener'in forveti Valencia oldu! Yıldızları geçti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Sezon başında , , ve 'yi transfer eden Fenerbahçe'de, Enner kanat forvet olarak düşünülüyordu. Sezon sonuna gelindiğinde bu 4 oyuncudan verim alamayan 'da, en golcü isim Valencia oldu. İşte Ekvadorlu oyuncunun yıldız isimleri geride bıraktığı o istatistik... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon 6, 5, 4 kez fileleri havalandırırken, en çok gol atan isim 7 golle kanat+forvet Enner oldu. Valencia bu grafiğiyle geçmişte sarı-lacivertli formayı giyen Frey (3 gol), (4 gol), (4 gol), Güiza (1 gol) ve (4 gol) gibi golcüleri solladı.

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