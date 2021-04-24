Sezon başında Samatta, Cisse, Thiam ve Kemal Ademi'yi transfer eden Fenerbahçe'de, Enner Valencia kanat forvet olarak düşünülüyordu. Sezon sonuna gelindiğinde bu 4 oyuncudan verim alamayan Kanarya'da, en golcü isim Valencia oldu. İşte Ekvadorlu oyuncunun yıldız isimleri geride bıraktığı o istatistik... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon Thiam 6, Samatta 5, Cisse 4 kez fileleri havalandırırken, en çok gol atan isim 7 golle kanat+forvet Enner Valencia oldu. Valencia bu grafiğiyle geçmişte sarı-lacivertli formayı giyen Frey (3 gol), Soldado (4 gol), Emenike (4 gol), Güiza (1 gol) ve Anelka (4 gol) gibi golcüleri solladı.

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