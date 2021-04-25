25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sert yanıt!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sert yanıt!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika haberi... Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından Başkanı , asbaşkan ve teknik direktör 'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından Başkanı , asbaşkan ve teknik direktör 'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sipahioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır.

Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi.

Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun.


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