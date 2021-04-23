23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Moussa Marega resmen açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Marega resmen açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Teknik direktör ve sportif direktör yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren , uzun zamandır Moussa 'yı gündeminde tutuyordu. Malili oyuncudan ilk açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor...

Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan 'nun yıldız golcüsü Moussa , Instagram hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

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F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber veren Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Uzun yıllardır Porto'da forma giyen tecrübeli forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marega'nın Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ve sarı lacivertli ekibe transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu Portekiz basını yazmıştı.

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