23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Mesut Özil ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Özil ve Gökhan...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında Fenerbahçe, evinde ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kanarya'da idmanın ilk bölümünde takımla birlikle olurken, ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe, 'in 37. haftasında ile 25 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde futbol A takımı direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

ise idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

, ve 'nin tedavisine devam edildi.

Bu arada sarı-lacivertli oyuncular, antrenman öncesinde ile 'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada bayrağı ile poz verdi.

Öte yandan kaleci antrenörü 'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Michael Kraft, bu jestten dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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