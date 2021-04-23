Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Mesut Özil ve Gökhan Gönül...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kanarya'da Mesut Özil idmanın ilk bölümünde takımla birlikle olurken, Gökhan Gönül ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 25 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Mesut Özil ise idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.
Bu arada sarı-lacivertli oyuncular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada Türk bayrağı ile poz verdi.
Öte yandan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Michael Kraft, bu jestten dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
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