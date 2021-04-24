24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana mağubiyet yaşamadı. Belözoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın art arda puan kayıplarıyla da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerini ile geçiren , beklentilerinin ötesinde bir başlangıç yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

25 Mart tarihinde sarı-lacivertli takımın başında göreve başlayan Belözoğlu, 4 maçta 10 puan topladı ve sadece 2 puan yitirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

Henüz yenilgiyle tanışmayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri ve 'ın arka arkaya yaşadığı kayıplarla zirve yarışında takımıyla beraber yeniden güçlü bir konuma çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

'nun sarı-lacivertli takımda göreve başladığı günden bu yana , 5 lig maçında 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puan bıraktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

da 4 lig mücadelesinde 2 yenilgi, 1 beraberlikle 8 puan kaybetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu süreçte ise 4 maçta önündeki 12 puanın 10'unu alınca, 'la puan farkını 3'e indirdi, ile puan farkını 3'e yükseltti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

Özellikle geçtiğimiz haftayı 'Bay' geçerek maç yapmayan ve takımı, ile 'ın beraberlikleri karşısında sahaya çıkmadan puan durumunda sorun yaşamadı.()

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