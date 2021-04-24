Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş başlangıç! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana mağubiyet yaşamadı. Belözoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın art arda puan kayıplarıyla da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerini Fenerbahçe ile geçiren Emre Belözoğlu, beklentilerinin ötesinde bir başlangıç yaptı.

25 Mart tarihinde sarı-lacivertli takımın başında göreve başlayan Belözoğlu, 4 maçta 10 puan topladı ve sadece 2 puan yitirdi.

Henüz yenilgiyle tanışmayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın arka arkaya yaşadığı kayıplarla zirve yarışında takımıyla beraber yeniden güçlü bir konuma çıktı.

Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımda göreve başladığı günden bu yana Beşiktaş, 5 lig maçında 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puan bıraktı.

Galatasaray da 4 lig mücadelesinde 2 yenilgi, 1 beraberlikle 8 puan kaybetti.