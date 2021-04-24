24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! "İstediğiniz mecrada..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olarak Galatasaray'a seslendi. İşte Koç'un flaş açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de gerçekleştirilen olağan toplantısında başkan , dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

takımın yılı öncesinde elde ettiği şampiyonluklarla ilgili konuşan başkan Koç, 'a da bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

öncesi şampiyonluklarımız, son dönemde çok konuşuluyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz hakkımızı istiyoruz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

ve sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok bilgi ve belge söz konusudur.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

Şu an , 14 takımın şehirleriyle mücadele etmektedir. -1967 yılları arasındaki liglerde sadece 3 şehirden takımlar arasında yapılan şampiyonluklardı. 1935 yılında, 22 farklı şehir takımlarının katıldığı bir turnuva sonunda şampiyon olmuştur.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

Ezeli rakibimizden bahsetmişken, gelin ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım hukukçularımızla, yöneticilerimizle, gerekiyorsa başkan seviyesinde istediğiniz hangi mecra olursa olsun, konuşalım. Bu teklifimizi yenilemek istiyorum.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

Sonuna kadar tartışmayı, hem kamuoyunun daha sağlıklı bilinçlenmesi için hem de polemiklere fırsat vermeden bu konuyu en iyi şekilde değerlendirmek için doğru bir öneri olduğunu düşünüyoruz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! İstediğiniz mecrada...

Talep ettiğimiz hakkımızın, er ya da geç verileceğine inanıyoruz. Top artık federasyonda. Federasyonun vereceği karar aslında hem tarihine hem de sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Yıllardır bekleyen bir konu. Biz olalım ya da olmayalım, bundan sonraki yönetimler de takip edecektir.

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