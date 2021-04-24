Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a seslendi! "İstediğiniz mecrada..."

Talep ettiğimiz hakkımızın, er ya da geç verileceğine inanıyoruz. Top artık federasyonda. Federasyonun vereceği karar aslında hem tarihine hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Yıllardır bekleyen bir konu. Biz olalım ya da olmayalım, bundan sonraki yönetimler de takip edecektir.

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