24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi açıklandı!

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 5-6 Haziran'da gerçekleşecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen olağan toplantısında konuşan genel sekreter , yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

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