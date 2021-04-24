Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminin de şampiyonu olacak. Yerli ve yabancı yıldız futbolcular için harekete geçecek olan Kanarya, A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerini gündemine aldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde olan futbolcular için tekliflerini ileten sarı lacivertliler, transferde beklemeye geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı. Sarı-Lacivert liler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!

Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.

HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK

Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

TERİM İKİSİYLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Fatih Terim'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi. (Takvim)

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