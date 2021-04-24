24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerini alacak! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti...

Milli takımın yıldızları Fener'e! Dev transfer çalımı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Gelecek sezon 'da mücadele etmenin hesaplarını yapan , bu yaz transfer döneminin de şampiyonu olacak. Yerli ve yabancı yıldız futbolcular için harekete geçecek olan , 'ın vazgeçilmezlerini gündemine aldı. , ve 'un da gündeminde olan futbolcular için tekliflerini ileten sarı lacivertliler, transferde beklemeye geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Son yıllarda transferde sürekli transferde 'la karşı karşıya gelen çok flaş bir hamle yaptı. Sarı-Lacivert liler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan ve için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!

Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra ve da istiyor.

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HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK

ayrıca İtalyan ekibi 'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

TERİM İKİSİYLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. 'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi. (Takvim)

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