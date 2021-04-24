Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana mağubiyet yaşamadı. Belözoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın art arda puan kayıplarıyla da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)