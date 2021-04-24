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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 4166 gündür kaybetmiyor!

Fenerbahçe 4166 gündür kaybetmiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto 'de 37.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertlilerin rakibine karşı olan yenilmezlik serisi dikkat çekiyor. Kanarya, tam 4166 gündür evinde Kasımpaşa'ya karşı mağlubiyet yüzü görmedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı Kadıköy'de son olarak 2009 yılında 3-1'lik skorla mağlup olurken 4166 gündür kaybetmedi.

Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe rakibine 4166 gündür Kadiköy'de kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 28 Kasım 2009 tarihinde oynanan müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olmuş, bu maçtan sonra oynanan 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (27 kez) ve en çok gol yediği (84 gol) rakibi Fenerbahçe.

FENERBAHÇE 21 MAÇIN 3'ÜNDE KAYBETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 21 maçın sadece üçünü kaybederken, 14 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler bu 3 mağlubiyeti Kadıköy'de , ve karşısında aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fenerbahçe, aynı sayıda yenilgiyi daha önce oynanan 42 karşılaşmada almıştı. Evinde en son Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, 2003 senesinden bu yana İstanbul takımlarına karşı üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

THİAM FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan katılan Senegalli futbolcu , sarı-lacivertliler adına bu sezon ligde 6 gol atarken 4'te asist yaptı. Thiam, attığı 6 golün 2'sini bu sezon oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydetti.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında sakatlıkları bulunan , ve kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde , , , , , , , İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart görmesi durumunda haftaya oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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