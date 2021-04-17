17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gizli golcü Mert Hakan Yandaş

Gizli golcü Mert Hakan!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'de Yandaş, bu sezon attığı 4 golle takımın aldığı süreye göre en fazla skor katkısı yapan ismi oldu. ()

Mert Hakan Yandaş, maçına da büyük hırsla hazırlanıyor. Tecrübeli isim, geçen hafta bulduğu şansı attığı golle iyi değerlendirerek formayı garanti altına almıştı. Uzak mesafeden sürpriz gollere imza atan oyuncu, yarın orta sahadaki görevinin dışında yine gol fırsatları kovalayacak. Yeni sistemde oynadığı futboldan zevk aldığını açıklayan , formunu daha da yükselterek takıma katkısını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Başarılı oyuncunun bu sezon 4 golü bulunuyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu kararını verdi! Başakşehir maçında... Belözoğlu kararını verdi! Başakşehir maçında...
Belhanda Süper Lig devine önerildi! Belhanda Süper Lig devine önerildi!
F.Bahçe hata istemiyor! Forvete 4 aday... F.Bahçe hata istemiyor! Forvete 4 aday...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör