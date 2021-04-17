17 Nisan 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de gizli golcü Mert Hakan Yandaş
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, bu sezon attığı 4 golle takımın aldığı süreye göre en fazla skor katkısı yapan ismi oldu. (FB spor haberleri)
Mert Hakan Yandaş, Başakşehir maçına da büyük hırsla hazırlanıyor. Tecrübeli isim, geçen hafta bulduğu şansı attığı golle iyi değerlendirerek formayı garanti altına almıştı. Uzak mesafeden sürpriz gollere imza atan oyuncu, yarın orta sahadaki görevinin dışında yine gol fırsatları kovalayacak. Yeni sistemde oynadığı futboldan zevk aldığını açıklayan Mert Hakan, formunu daha da yükselterek takıma katkısını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Başarılı oyuncunun bu sezon 4 golü bulunuyor. (Fotomaç)
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