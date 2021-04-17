17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hata istemiyor! Listede 4 aday var

F.Bahçe hata istemiyor! Forvete 4 aday...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Fenerbahçe'de forvete bu kez tartışılmaz bir isim alacak. Listede , , , gibi yıldızlar var. Ancak şartlar ve rakipler zorlu... ()

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef forvet mevkisi... , ve 'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu kez tartışılmayacak bir santrfor almayı planlıyor. Gündemde , , ve gibi markalar var. Ancak bu isimleri getirmek pek de kolay değil. İşte oyuncular ve son durumları:

BENTEKE: 31 yaşında. Crystal ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yılda 6.2 milyon sterlin kazanıyor. Palace da onu takımda tutmak istiyor.

MAREGA:30 yaşında. ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak ayrılmak istiyor. 2 milyon euro'ya oynuyor. 4 milyon euro istiyor. da talip.

GİROUD: ile kontratı bitiyor. Eylül'de 35'ine girecek. 5.7 milyon sterlin kazanıyor. Eski hocası Conte, 'e götürmek istiyor.

DZEKO: ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yaşı 35 oldu. Ancak hala gollerini devam ettiriyor. Gelmesi için hatırı sayılır bir maaşın yanı sıra Roma'nın da ikna edilmesi gerekiyor. (Fotomaç)
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