17 Nisan 2021, Cumartesi
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BENTEKE: 31 yaşında. Crystal Palace ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yılda 6.2 milyon sterlin kazanıyor. Palace da onu takımda tutmak istiyor.
MAREGA:30 yaşında. Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak ayrılmak istiyor. 2 milyon euro'ya oynuyor. 4 milyon euro istiyor. Sevilla da talip.
GİROUD: Chelsea ile kontratı bitiyor. Eylül'de 35'ine girecek. 5.7 milyon sterlin kazanıyor. Eski hocası Conte, İnter'e götürmek istiyor.
DZEKO: Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yaşı 35 oldu. Ancak hala gollerini devam ettiriyor. Gelmesi için hatırı sayılır bir maaşın yanı sıra Roma'nın da ikna edilmesi gerekiyor. (Fotomaç)
Fenerbahçe hata istemiyor! Listede 4 aday var
Fenerbahçe'de forvete bu kez tartışılmaz bir isim alacak. Listede Giroud, Benteke, Marega, Dzeko gibi yıldızlar var. Ancak şartlar ve rakipler zorlu... (FB spor haberleri)
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef forvet mevkisi... Samatta, Cisse ve Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu kez tartışılmayacak bir santrfor almayı planlıyor. Gündemde Benteke, Giroud, Marega ve Dzeko gibi markalar var. Ancak bu isimleri getirmek pek de kolay değil. İşte oyuncular ve son durumları:
BENTEKE: 31 yaşında. Crystal Palace ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yılda 6.2 milyon sterlin kazanıyor. Palace da onu takımda tutmak istiyor.
MAREGA:30 yaşında. Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak ayrılmak istiyor. 2 milyon euro'ya oynuyor. 4 milyon euro istiyor. Sevilla da talip.
GİROUD: Chelsea ile kontratı bitiyor. Eylül'de 35'ine girecek. 5.7 milyon sterlin kazanıyor. Eski hocası Conte, İnter'e götürmek istiyor.
DZEKO: Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yaşı 35 oldu. Ancak hala gollerini devam ettiriyor. Gelmesi için hatırı sayılır bir maaşın yanı sıra Roma'nın da ikna edilmesi gerekiyor. (Fotomaç)
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