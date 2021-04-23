23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in en değerlisi Fenerbahçe! İşte o rakam...

Ligin en değerlisi Fenerbahçe!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto takımlarının BİST’teki güncel piyasa verilerine göre zirvede yer alıyor. Sarı lacivertlileri sırasıyla , ve takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da liderliğini sürdürüyor. Takımların, BİST'teki güncel piyasa verilerine göre sarı-lacivertliler 3.4 Milyar TL'lik değeriyle ilk sırada yer aldı. Kanarya'yı 2.1 milyar TL ile , 1.9 milyar TL ile izliyor. 900 milyon TL'lik değeriyle 4. sırada.

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