23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'in en değerlisi Fenerbahçe! İşte o rakam...
Spor Toto Süper Lig takımlarının BİST’teki güncel piyasa verilerine göre Fenerbahçe zirvede yer alıyor. Sarı lacivertlileri sırasıyla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Borsa İstanbul'da liderliğini sürdürüyor. Takımların, BİST'teki güncel piyasa verilerine göre sarı-lacivertliler 3.4 Milyar TL'lik değeriyle ilk sırada yer aldı. Kanarya'yı 2.1 milyar TL ile Beşiktaş, 1.9 milyar TL ile Galatasaray izliyor. Trabzonspor 900 milyon TL'lik değeriyle 4. sırada.
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